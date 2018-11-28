Астролог спрогнозировал, почему Потап и Каменских не поженятся

Артистов подозревают в плотском влечении / Instagram/Настя Каменских

Между известными украинскими исполнителями Настей Каменских и Алексеем Потапенко, которые ранее выступали в одной музыкально группе, существует серьезная сексуальная привязанность.

"В их карте Луна – женская сексуальность, внутренняя эмоциональная подпитка, в соединении с Плутоном, а Плутон – это мужская сексуальность", - рассказывает UAportal астролог Влад Росс.

По словам аналитика, брака поклонники от своих кумиров не дождутся, однако это не мешает их долгосрочной сексуальной связи. Росс уверен, что Каменских и Потап были вместе с момента знакомства, но скрывали от всех свою интимную жизнь.

"Они очень похожи друг на друга, это космические близнецы. И он Телец, и она Телец. Их планеты очень совпадают. Если посмотреть их взаимосвязь по звездам, то у него Меркурий в Тельце - и у нее Меркурий в Тельце, у него Венера в Овне - и у нее Венера в Овне. Поэтому им очень легко понять друг друга", - сказал астролог.

Росс считает, что Потап и Настя имеют влечение плотское, однако совершенно не совместимы духовно. Звезды говорят, что Каменских независимая, а Потап в отношениях с женщинами полигамен.

"У него в гороскопе Марс в соединении с Венерой в Овне. Поэтому, думаю, и по этой причине у них не может состояться брак – вряд ли Насте это понравится", - отметил он.

Астролог заявил, что Каменских стремиться найти себе богатого супруга, поэтому свяжет себя узами брака исключительно с обеспеченным человеком. Однако артистка свободолюбива, поэтому будущий муж должен будет считаться с ее личным пространством.

Напомним, ранее Росс заявил, что советской и российской эстрадной певице Алле Пугачевой не грозит онкологическое заболевание, однако инфаркт или инсульт вполне могут стать причиной смерти артистки.