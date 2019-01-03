Вера Брежнева покорила сеть редким фото со своими дочерьми

Брежнева показала фото с дочерьми / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева показала новогоднее фото со своими детьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором три красотки улыбаются на камеру.

"Счастливого Нового 2019 Года всем! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... любви! Побольше проводить времени с любимыми людьми", - пожелала фанатам певица.

Отметим, что старшую дочь и Брежневу фанаты путают, и на первый взгляд принимают артистку за подругу Сони.

Ранее Вера Брежнева стала персоной нон грата на российском телеканале.