Брежнева стала персоной нон грата на российском телеканале

30 декабря 2018, 18:29

Номер исполнительницы неожиданно вырезали с гала-концерта.

Брежнева
Брежнева рассорилась с НТВ / instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая в последнее время чаще выступает в России, попала в черный список российского пропагандистского канал НТВ.

Как пишет Собеседник, выступление артистки вырезали с гала-концерта в рамках церемонии награждения "Высшая лига" от "Нового радио".

По информации российских СМИ, из предновогоднего концерта по настоянию руководства был вырезан   номер на новую песню исполнительницы "Ты мой человек".

Причина радикальных мер со стороны НТВ неизвестна, руководство канала инцидент не комментирует. Однако журналисты среди причин выделяют частые отказы Брежневой в предоставлении комментариев и в сотрудничестве с НТВ.

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Как известно, церемония награждения премией "Золотая лига" от российского Нового радио состоялась в московском концертном зале Крокус Сити Холл. Статуэтки получили также украинские коллеги Брежневой - Ани Лорак, Макс Барских, певицы Елка и MARUV.

"Я первый раз на самой премии, первый раз была номинантом. И первый раз получила прекрасную "Золотую Сирену" от Нового радио. По-моему, это самая такая увесистая награда, которую приятно держать в руках. Это практически наш "Оскар", - на награждении Брежнева давала комментарии в хорошем настроении, когда о конфликте с НТВ еще не было известно.

Напомним, ранее 36-летняя Брежнева удивила Сеть неудачным образом.

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певица Россия телеканал Вера Брежнева
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