"Как мусорный мешок": Вера Брежнева ужаснула поклонников провальным нарядом

Брежнева удивила Сеть провальным образом / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила Сеть неудачным образом.

Фото с певицей опубликовал на своей странице в Instagram российский актер и исполнитель Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков.

"Вера! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню", - подписал снимок артист.

На снимке Ревва предстал в классическом черном смокинге, а вот Брежнева удивила поклонников выбором наряда – она позировала в черном длинном платье со шлейфом, которое, по мнению поклонников, напоминает мусорный пакет.

"Платье из пакетов для мусора?", "Да, действительно, материал платья похож на пакеты из-под мусора, ну что нам смертным в моде понимать", "Платье как мусорный мешок", "Вера в гигантском мусорном пакете", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Вера Брежнева показалась без макияжа.