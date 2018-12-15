"Наконец-то без штукатурки на лице": Вера Брежнева показалась без макияжа

Брежнева покрасовалась без косметики / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram черно-белым фото, на котором она запечатлена без косметики в одном бюстгальтере.

"Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой", - подписала фото певица.

Подписчики отметили, что Брежнева без грамма косметики выглядит значительно моложе.

"Наконец-то без штукатурки на лице. Помолодела лет на 20", "Как будто 18-летняя девушка", "Настоящая здесь", "Красивая и настоящая", - писали юзеры.

Ранее в Сети отыскали Веру Брежневу и Николая Баскова во вселенной Marvel.