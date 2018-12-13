В сети отыскали Веру Брежневу и Николая Баскова во вселенной Marvel

Басков и Брежнева стали героями комиксов / https://www.instagram.com/nikolaibaskov/

36-летняя украинская певица Вера Брежнева и российский певец Николай Басков появились во вселенной Marvel.

На этот факт обратили внимание пользователи Twitter. Юзер под ником AsgardianRiver обратила внимание на то, что Басков фигурирует в вики-энциклоппедии по кинематографической вселенной Marvel. Он появляется в серии комиксов The Avengers Prelude: Black Widow Strikes ("Мстители. Вступление: Черная вдова атакует"). Комиксы посвящены российской героине Marvel – супершпиону Наташе Романовой. Во вселенной Marvel, Басков – "один из лучших теноров мира", ведущий образ жизни плейбоя.

Басков в комиксе предстает в роли плейбоя / https://twitter.com/her_boltness

"Николай Басков существует во вселенной Марвел. Теперь вы это знаете. И вас больше ничто не удивит", - подписала она фото.

Николай Басков существует во вселенной Марвел



Теперь вы это знаете



И вас больше ничто не удивит pic.twitter.com/JrjTo3Qw1B — [ривер] ведьма́чка из асгарда (@AsgardianRiver) 12 December 2018

В этом же выпуске появляется и Вера Брежнева – она наслаждается отдыхом в Сочи после сьемок своего клипа, к ней подходит знакомиться Романова, представляясь продюсером музыкального канала.

Брежнева также появилась в комиксе / https://twitter.com/her_boltness

Комикс The Avengers Prelude: Black Widow Strikes вышел в 2012 году, он состоит из трех выпусков.

Ранее Вера Брежнева удивила сеть пикантным снимком.