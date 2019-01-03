СМИ раскрыли подробности ссоры Кельми с Пугачевой из-за "Ночного рандеву"

Крис Кельми с женой Людмилой / Фото: PhotoXPress.ru

Журналист Михаил Садчиков поделился с журналистами воспоминаниями о взаимоотношениях Аллы Пугачевой и Криса Кельми, который умер 1 января в своем доме в Подмосковье.

"По слухам, Пугачева… всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек. Знающие люди сказали, что после этого она "остыла" к нему", - цитирует Садчикова StarHit.

По словам журналиста, хит "Ночное рандеву" действительно написал не Кельми, а музыкант Вадим Усланов, который первое время сам исполнял свою авторскую песню.

"Без яркой внешности и манеры поведения Криса на сцене, она вряд песня зазвучала бы. Может быть, имело смысл записать дуэт, но необычный псевдоним и история выстрелили сильно, поэтому, зачем было портить то, что уже есть?", - говорит он.

Приятель вспоминает, что сначала Кельми исполнял "Ночное рандеву" под фонограмму голоса Усланова, лишь открывая рот на сцене. Однако впоследствии записал собственную версию. А Усланов так и остался в тени, и его имя с хитом так больше никогда не связывали.

Ранее в России представители шоу-бизнеса комментировали смерть Криса Кельми. В частности, музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил: "Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика".