"Ужас, что ты с собой сделал?": Иван Ургант побрился налысо

Иван Ургант побрился налысо / Instagram

Российский телеведущий и комик Иван Ургант шокировал сеть новой "прической" - ведущий побрился налысо.

На своей странице в Instagram Ургант показал селфи, на котором он позирует дома с велосипедом, демонстрируя лысую голову.

"Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой... настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро...", - написал ведущий.

Подписчики сперва не узнали Урганта, поинтересовавшись, зачем он побился налысо.

"Ужас, что ты с собой сделал?", "Познер и Нагиев на Вас плохо влияют, Иван", "Бритый и босой…", "Это далеко не первый раз, когда в новогодние праздники он именно с такой прической. Совпадение? Не думаю", "А почему лысый?", - отреагировали юзеры.

Иван Ургант предстал в новом образе / https://www.instagram.com/urgantcom/?hl=ru

Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант получил гражданство Израиля.