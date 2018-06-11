Российский телеведущий и комик Иван Ургант получил гражданство Израиля - СМИ

Российский телеведущий Иван Ургант стал гражданином Израиля и новым репатриантом – это тот, кто возвращается на родину после эмиграции с возобновлением гражданских прав.

Ургант получил паспорт с гражданством сразу в аэропорту Бен-Гурион, сообщило израильское русскоязычное издание "Вести". Как рассказали журналисты, репатриировался Ургант с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

На своей странице в Instagram ведущий прокомментировал эту новость. Как оказалось, Ургант действительно прибыл в Израиль – но ради того, чтобы навестить могилы прабабушки и тети. Он объяснил, что гражданство не менял, и не собирается уезжать из России.

"Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!", - обьяснил Ургант.

Ранее Иван Ургант подколол Ани Лорак за новое шоу.