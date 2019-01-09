"Ого, как Настя похудела!": Каменских восхитила формами на отдыхе в Мексике

Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику, и засыпала сеть снимками.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость поделилась фото на фоне древних пирамид Майя, и отметила локацию — Чичен-Ица.

Поклонники отметили, что артистка заметно постройнела, и расхвалили ее фигуру.

"Ногииии огонь", "Ого, как Настя похудела!", "Мексиканочка!", "Красотка. Тебе очень идет мексиканский стиль", "Шикарная", - писали юзеры.

Ранее фанаты нашли доказательства отношений Потапа и Каменских.