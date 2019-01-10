Алану Бадоеву - 38: известный режиссер и клипмейкер отмечает день рождения в Мексике

Алан Бадоев отметит день рождения в Мексике / Пресс-служба

Украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев 10 января отмечает 38-й день рождения.

Соблюдая многолетнюю традицию, в начале января режиссер берет тайм-аут. На месяц-полтора Бадоев отправляется "в тихую гавань" перед насыщенным годом, совмещая празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей.

"И где я? Конечно же, улетаю. Куда? В Мексику! Каждый свой новый год я пытаюсь начать с путешествия и выбираю для этого места, в которых еще не был. Ведь это так важно, быть во власти приключений и чувствовать себя Колумбом, как минимум. Для меня приключение – это то, без чего невозможна жизнь. Я безумно люблю путешествовать и безумно люблю видеть новых людей, знакомиться с ними. Мне кажется, это самое приятное, что может себе позволить человек", - отметил Бадоев.

Алан Бадоев отмечает 38-летие / Пресс-служба

10 января свой персональный Новый год именинник встречает в святыне цивилизации майя – на острове Юкатан. В Канкуне режиссер пробудет около двух недель, после чего отправится в Гуанакасте (Коста-Рика) – тропический рай с нетронутой береговой линией, горными хребтами и поросшими зеленью вулканами.

Накануне поездки Бадоев навестил своих детей в Италии, где и встретил новогодние праздники.

Ранее Алан Бадоев гневно высказался о попытке сорвать концерт Макса Барских.