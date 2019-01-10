"Девушка — космос": Настя Каменских покрасовалась в коротком платье на "Острове Женщин"

Настя Каменских позировала в легком платье на "Острове Женщин" / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась фотографиями в легком коротком платье, сделанными в Мексике.

Артистка посетила остров Исла-Мухерес ("Остров Женщин"), позировала там в платье и поделилась снимками в Instagram.

"Чистая картинка благодаря моей любви", — подписала одно из фото исполнительница.

Снимки собрали десятки тысяч лайков, их похвалили ряд интернет-пользователей. "Эта девушка — космос", — считает ugilif777. "Прям конфетка", — написал vasiltsiuper. "Настя, ты о*уенная", — поделилась мнением katerina.lybimaja. "Такая нежная", — полагает elenastr42. "Красунька!" — отметила evgeniyfed82.

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".