Настю Каменских застали в обьятиях Потапа на вечеринке Кати Осадчей

Потап и Настя мило общались на Дне рождения у Кати Осадчей / Instagram

Известную украинскую певицу Настю Каменских застали в тесных обьятиях продюсера и исполнителя Потапа (Алексея Потапенко).

Артисты побывали на вечеринке ведущей "Светской жизни" Кати Осадчей, устроенной по случаю ее 35-летия. На видео, которое появилось на фан-странице экс-дуэта в Instagram, Потап нежно и довольно близко обнимал Настю.

Поклонник заметили, что, когда на пару навели камеру, Потап отстранился от Каменских.

"А он-то сразу отошел от Насти, когда камеру на них навели", "Боже, какие они милые", "Аааа....милота", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских похвасталась оголенными ягодицами.