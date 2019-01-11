"У врача не дрогнула рука": актер Садальский перенес сложную операцию на сердце

Актеру сделали стентирование / Instagram/Станислав Садальский

Известному российскому актеру Станиславу Садальскому сделали непростую операцию на сердце.

В Instagram артист рассказал, что ему в Москве установили стент, иными словами провели стенирование сердца.

"Тут главное — мастерство доктора, чтобы у врача-хирурга не дрогнула рука. Мой врач с редкой фамилией Иванов оказался непьющим и провел операцию филигранно — и я задышал полной грудью", -написал он.

По словам 67-летнего Садальского, он долгое время принимал различные препараты во избежание операции, однако они не принесли желаемого эффекта.

"Наверняка, лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары! Да здравствуют наши русские врачи", - подытожил актер.

Свой рассказ Садальский проиллюстрировал фотографией из больничной палаты.

/ Instagram/Станислав Садальский

Напомним, Садальский сфотографировался в вышиванке и обратился к своей поклоннице на украинском языке.