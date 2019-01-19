"Трясет от него": Стас Садальский назвал Максима Галкина ужасно бездарным

Максим Галкин ужасно бездарный, заявил Стас Садальский / instagram.com/maxgalkinru

Российский актер Станислав Садальский заявил, что терпеть не может юмориста и телеведущего, мужа певицы Аллы Пугачевой — Максима Галкина.

Юморист — ужасно бездарный, рассказал Садальский в эфире программы "Выход в люди", сообщает СтарХит.

По словам актера, Галкин просто говорит текст, но таланта у него нет.

"Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный", — сказал собеседник.

Садальский полагает, что у ведущего нет таланта, но есть наглость. "…Он умный, образованный, но мне неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она Солнце, он — черное донце. Видимо, кому чего не хватает", — заявил актер.

Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.