"Спелая клубника": Полякова впечатлила стройными ногами в красном мини-платье

Полякова традиционно порадовала идеальной внешностью / Фото: Instagram/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками своего блога фотографиям в новом эффектном образе и собрала шквал одобрительных комментариев.

"А мы продолжаем, как вам этот образ?", - подписала знаменитость снимки в Instagram,

Полякова опубликовала несколько фотографий со съемок в одном из телевизионных проектов. Певица предстала перед поклонниками в соблазнительном красном мини-платье, которое дополнила такого же цвета босоножками с эко-мехом и яркой помадой. Наряд подчеркнул длинные ноги исполнительницы и обворожительную стройную фигуру.

Фанаты восторженно прокомментировали новый откровенный образ блондинки, сравнив ее с куклой Барби. Подписчики отметили, что Полякова выглядит, как всегда, сногсшибательно.

/ Фото: Instagram/polyakovamusic

"Барби", "Та что тут говорить, Оля Полякова – баба-огонь", "Невероятная красавица. Почему до сих пор не представляете страну на Мисс Вселенная?", "Как моя Барби из детства", "Оля, вы бомба-граната", "Прям спелая клубника", "Живая кукла Барби. Даже такое впечатление что ноги не гнутся и парик из тех же китайских волокон, которые скрипят в руках. Прикольно", - написали фанаты Поляковой в комментариях.

/ Фото: Instagram/polyakovamusic

Ранее стало известно, что Олю Полякову во время отдыха в Таиланде "свалил" вирус. Певица поделилась, что чувствовала себя ужасно.