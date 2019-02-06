"Так мы с тобой и не поговорили": отец Децла в день похорон рэпера написал трогательное обращение

Церемония прощания с Децлом началась в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Отец рэпера Кирилла Толмацкого Децла, который скончался в 35 лет 3 февраля, Александр Толмацкий написал трогательный пост-обращение к умершему сыну в день его похорон.

На своей странице в Facebook Толмацкий-старший признался, что их отношения с Кириллом были непростыми, но он его любит и гордится, и очень сожалеет, что им не удалось наладить контакт.

"Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом???? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети - это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль....." - написал отец певца.

Напомним, отец Децла прокомментировал результаты экспертизы его тела на наркотики.

Ранее в день похорон Децла вышел его посмертный клип.