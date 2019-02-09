Евровидение-2019: где и когда смотреть трансляцию первого полуфинала нацотбора

8 участников вживую представят свои конкурсные песни.
В 19.00 одновременно на двух телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартует прямая трансляция первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019.
По результатам жеребьевки, будут выступать 8 исполнителей:
1. The Hypnotunez с песней Hey
2. Letay с песней "Мила моя"
3. Vera Kekelia с песней Wow!
4. "ЦеШо"/TseSho с песней Hate
5. Yuko с песней Galyna Gyliala
6. Maruv с песней Siren Song
7. Brunettes Shoot Blondes с песней Houston
8. Bahroma с песней "Назавжди-Навсегда"
Конкурсанты будут сражаться за право представлять Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Выбирать победителя будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Телеканал UA:ПЕРШИЙ будет проводить онлайн-трансляцию конкурса на своем YouTube-канале.
Отметим, второй полуфинал пройдет 16 февраля, а финал - 23 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.
Напомним, ранее стали известны участники первого полуфинала Нацотбора и их песни.