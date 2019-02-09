Евровидение-2019: где и когда смотреть трансляцию первого полуфинала нацотбора

В первом полуфинале выступят 8 исполнителей / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

В 19.00 одновременно на двух телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартует прямая трансляция первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019.

По результатам жеребьевки, будут выступать 8 исполнителей:

1. The Hypnotunez с песней Hey

2. Letay с песней "Мила моя"

3. Vera Kekelia с песней Wow!

4. "ЦеШо"/TseSho с песней Hate

5. Yuko с песней Galyna Gyliala

6. Maruv с песней Siren Song

7. Brunettes Shoot Blondes с песней Houston

8. Bahroma с песней "Назавжди-Навсегда"

Конкурсанты будут сражаться за право представлять Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Выбирать победителя будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Телеканал UA:ПЕРШИЙ будет проводить онлайн-трансляцию конкурса на своем YouTube-канале.

Отметим, второй полуфинал пройдет 16 февраля, а финал - 23 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.

Напомним, ранее стали известны участники первого полуфинала Нацотбора и их песни.