Дочери зама главы Крыма хотят представлять Украину на Евровидении – СМИ

8 февраля 2019, 19:01

В национальном отборе будет принимать участие дуэт "Анна-Мария".

Анна и Мария сделали выбор между Россией и Украиной / Фото: скриншот из видео

Крымчанки Анна и Мария Опанасюк, которые являются солистками группы "Анна-Мария", намерены принять участие в нацотборе на Евровидение в Киеве и побороться за шанс представить Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Как сообщает Радио Свобода, сестры всегда выступали в поддержку Евромайдана и целостности Украины, однако в Крыму у них остались очень влиятельные родители.

Мама близнецов, Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Сергея Аксенова. Отец девушек, Александр Опанасюк, работал судьей в Крыму, а после аннексии перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда полуострова, но в 2016 году вышел на пенсию. В Украине родители певиц являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец".

Читайте такжеНацотбор на Евровидение-2019: песни участников первого полуфиналаАнна и Мария неоднократно принимали участие в политических акциях в Крыму до аннексии, в том числе Партии регионов, однако после на полуострове не выступают, хотя родственников посещают. Во время Евромайдана они поддержали Украину и даже выступали в центре Киева для митингующих. Лариса Опанасюк заявила, что дочерей не осуждает, поскольку они уже взрослые и могут сами делать выбор.

Сейчас Анна и Мария живут и занимаются бизнесом в Киеве. За право представлять Украину в Тель-Авиве (Израиль) участницы дуэта "Анна-Мария" бороться с собственной песней My road ("Моя дорога").

Напомним, на участника нацотбора на Евровидение-2019 и шоу "Голос страны" Адо Хаята, известного под псевдонимом Khayat, напали в вагоне киевского метро.

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Крым аннексия мария родители Анна певицы Евровидение-2019
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