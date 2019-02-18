"Ах*еть ботокса накололи": Ани Лорак едва узнали в российской рекламе

Ани Лорак разочаровала сеть новой рекламой / https://www.instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, снялаь в российской рекламе известной марки йогурта.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица поделилась видео, в к отором она в белом топе и джинсах рассказывает о преимуществе продукта.

"Правильное питание определяет наше здоровье. Настроение на высоте!.. Как и я каждый день!", - подписала ролик артистка.

Поклонники заметили изменения во внешности певицы, и раскритиковали ее голос.

"Голос ведь не Каролины. И лицо какое-то Повалий", "Ах*еть ботокса накололи", "Только голос противный. Оригинальный гораздо сексуальнее и ярче", "О, Ани Лорак посадили молочку рекламировать", "С кацапским акцентом уже говорит", - отреагировали юзеры.

Ранее "беременный" животик Ани Лорак вызвал ажиотаж в сети.