"Ах*еть ботокса накололи": Ани Лорак едва узнали в российской рекламе

Певица прорекламировала известную марку йогурта.
Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, снялаь в российской рекламе известной марки йогурта.
На своей странице в Instagram 40-летняя певица поделилась видео, в к отором она в белом топе и джинсах рассказывает о преимуществе продукта.
"Правильное питание определяет наше здоровье. Настроение на высоте!.. Как и я каждый день!", - подписала ролик артистка.
Поклонники заметили изменения во внешности певицы, и раскритиковали ее голос.
"Голос ведь не Каролины. И лицо какое-то Повалий", "Ах*еть ботокса накололи", "Только голос противный. Оригинальный гораздо сексуальнее и ярче", "О, Ани Лорак посадили молочку рекламировать", "С кацапским акцентом уже говорит", - отреагировали юзеры.
Ранее "беременный" животик Ани Лорак вызвал ажиотаж в сети.