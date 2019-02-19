Группа Queen выступит на "Оскаре-2019"

Церемония вручения премии в этом году состоится 24 февраля.
Британская рок-группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар-2019".
В качестве вокалиста на сцене выступит певец Адам Ламберт, сказано в Twitter американской академии кинематографических искусств и наук.
"Is this the real life? Is this just fantasy?", - цитируются строки из знаменитой песни Bohemian Rhapsody в сообщении.
Is this the real life?— The Academy (@TheAcademy) 18 февраля 2019 г.
Is this just fantasy?
We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ
Напомним, церемония вручения премии "Оскар" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.
Ранее были названы номинанты на премию "Оскар-2019". Среди них кинолента "Богемная рапсодия" о Фредди Меркьюри претендует сразу на 5 наград: "Лучшая мужская роль" (Рами Малек), "Лучший фильм", "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучший звуковой монтаж".
Также стало известно, что церемония впервые за 30 лет пройдет без ведущего.