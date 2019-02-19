Группа Queen выступит на "Оскаре-2019"

Queen выступит на "Оскаре" / Фото: oscar.go.com

Британская рок-группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар-2019".

В качестве вокалиста на сцене выступит певец Адам Ламберт, сказано в Twitter американской академии кинематографических искусств и наук.

"Is this the real life? Is this just fantasy?", - цитируются строки из знаменитой песни Bohemian Rhapsody в сообщении.

Напомним, церемония вручения премии "Оскар" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.

Ранее были названы номинанты на премию "Оскар-2019". Среди них кинолента "Богемная рапсодия" о Фредди Меркьюри претендует сразу на 5 наград: "Лучшая мужская роль" (Рами Малек), "Лучший фильм", "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучший звуковой монтаж".

Также стало известно, что церемония впервые за 30 лет пройдет без ведущего.