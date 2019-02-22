"Все равно умрете!": вскрылись шокирующие подробности смерти звезды "Глухаря"

Дарья Егорычева страдала от сильных болей перед смертью / Соцсети

В Москве в ночь на 21 февраля умерла Дарья Егорычева, прославившаяся ролью в сериале "Глухарь".

Друг умершей от рака актрисы Сергей Петров поделился жуткими подробностями ее лечения, передает MK.ru.

Актриса с 2012 года боролась с онкологией, прошла множество химиотерапий, перенесла две операции, во время которых ей полностью удалили правое легкое, левое-частично.

"Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете" – вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно", - возмутился Петров.

Кроме того, во время транспортировки к Егорычевой относились небрежно.

"Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль, и Дашу просто уронили во время транспортировки", - говорил Петров.

Летом 2018 года у актрисы появились метастазы в костях, ей было сложно ходить, стоять и даже лежать. В феврале 2019 года Егорычева частично потеряла зрение, а в ночь на 21 число скончалась.

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