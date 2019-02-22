"Все равно умрете!": вскрылись шокирующие подробности смерти звезды "Глухаря"

Многие онкологи относились к актрисе пренебрежительно.
В Москве в ночь на 21 февраля умерла Дарья Егорычева, прославившаяся ролью в сериале "Глухарь".
Друг умершей от рака актрисы Сергей Петров поделился жуткими подробностями ее лечения, передает MK.ru.
Актриса с 2012 года боролась с онкологией, прошла множество химиотерапий, перенесла две операции, во время которых ей полностью удалили правое легкое, левое-частично.
"Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете" – вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно", - возмутился Петров.
Кроме того, во время транспортировки к Егорычевой относились небрежно.
"Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль, и Дашу просто уронили во время транспортировки", - говорил Петров.
Летом 2018 года у актрисы появились метастазы в костях, ей было сложно ходить, стоять и даже лежать. В феврале 2019 года Егорычева частично потеряла зрение, а в ночь на 21 число скончалась.
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