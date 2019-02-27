"Какие красавицы": Ани Лорак показала подросшую дочь

7-летняя София мило улыбалась на фото.
Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, умилила фанатов фото с 7-летней дочерью Софией.
На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала снимок, на котором она запечатлена с девочкой позирует в похожих нарядах, держась за руки и счастливо улыбаясь.
Поклонники отметили, что София точно вырастет красавицей, и расхвалили фото.
"Дочь ваша подросла, тоже красавицей будет!", "Какие красавицы", "Такое милое фото", "Дочь копия мама", "Куколки красавицы!", - писали юзеры.
Ранее Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак признанием.