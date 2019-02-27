"Какие красавицы": Ани Лорак показала подросшую дочь

Ани Лорак показала милое фото с дочкой / https://www.instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, умилила фанатов фото с 7-летней дочерью Софией.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала снимок, на котором она запечатлена с девочкой позирует в похожих нарядах, держась за руки и счастливо улыбаясь.

Поклонники отметили, что София точно вырастет красавицей, и расхвалили фото.

"Дочь ваша подросла, тоже красавицей будет!", "Какие красавицы", "Такое милое фото", "Дочь копия мама", "Куколки красавицы!", - писали юзеры.

Ани лорак покрасовалась с дочерью на фото / https://www.instagram.com/anilorak

Ранее Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак признанием.