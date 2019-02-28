"Это полная ж*па": член жюри нацотбора Евровидения рассказал о гастролях в России

Филатов признался, что тоже гастролировал в России / Фото: Instagram/themaneken

Фронтмен The Maneken и саунд-продюсер групп Onuka и The Elephants Евгений Филатов, который был одним из членов жюри на украинском нацотборе на Евровидение-2019, рассказал, что в 2016 году его группа выступила в российском городе Краснодар.

"В последние дни на некоторых сайтах появились обсуждения выступления The Maneken в Краснодаре в 2016 году. Да, оно было, и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить, наша группа была создана в 2007 году, и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы отказались полностью от гастрольной деятельности на территории РФ", - написал он в Instagram.

По словам Филатова, честность голосование на нацотборе на Евровидение не подлежит сомнению, поэтому для него непонятен скандал, который возник после подведения итогов конкурса.

"В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это — полная ж*па", - заявил музыкант.

Напомним, продюсер Джамалы Денис Козловский пояснил, что певица дважды выступала в России после аннексии Крыма из-за обязательств перед организаторами.

Как ранее сообщалось, Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле, из-за скандала на нацотборе.