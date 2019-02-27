"Евродопобачення": в соцсетях негодуют после отказа Украины от участия в Евровидении-2019

27 февраля 2019, 20:30

Одни считают решение НОТУ культурным позором, а другие увидели в скандале ощутимый для страны позитив.

Евровидение 2019
Пользователи соцсетей преимущественно негативно оценивают решение саботировать Евровидение / Фото: eurovision.tv

Отказ Украины от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле, решение о котором после скандала с певицей Maruv приняла Национальная общественная телерадиокомпания, активно обсуждают в украинском сегменте соцсетей.

Мнения пользователей традиционно разделились на "за" и "против". Некоторые убеждены, что национальный отбор и решение об игнорировании конкурса – это скандал, позор и негативный имидж в мире для страны. Другие же отнеслись к ситуации с иронией и убеждены, что экономия на Евровидении может стать хорошим прецедентом для сокращения ненужных чиновников.

"В одной хорошей книге Ходжа Насреддин учил правильно спасать тонущего богача: ему бесполезно кричать: "Давай руку!", а нужно протягивать свою и говорить: "На!". Потому что есть люди, способные только брать. Я не знаю, как можно было забрать зрелища у людей, у которых уже забрали хлеб.  Может, Ходжа Насреддин знает?", - написал в Facebook Вячеслав Чечило.

/ Фото: Facebook

"О цензуре. С того самого момента, когда некоторые представители медиа сообщества побежали сотрудничать с Минстець, вместо того чтобы согласовано выступить против образования нового пропагандистского института, я не верю в возможность солидарных действий ради рационального результата.  Кинематографистам дали денег, и протестовать они способны только тогда, когда они достаются персонально не им. Арт-сообщество - террариум, можно коллекционировать идиотские скандалы, в результате которых проигрывают все.  Никогда бы не подумала, что деятели какой-то там эстрадки способны вот так взять и сказать: нет! И это при том, что в шоу-бизнесе символический капитал очень быстро конвертируется в реальный.  В общем, озадачена", - поделилась мнением Аксинья Курина.

/ Фото: Facebook

"Смотрите, рагули, Евровидение пройдёт без Украины именно из-за вас! Как я и предсказывал. Именно потому, что вы тупые рагули! Еще и потому, что вы ненавидите, любых успешных людей, которые не хотят быть вами.  Любыми способами вредите им, даже если это вредит стране.  Вы чемпионы по выстрелу себе в ногу и по попаданию в штангу. Очередная демонстрация всему Миру, что вы ни на что не способны.  Даже в стране, в которой с музыкантами точно полный порядок! Снимите всех. Отзовите Усика. Ломаченко не ходит строем.  Лобода не так поет.  Квартет Ы не так играет на сцене.  5 миллионов украинцев не там живут.  30 миллионов думают про вас, что вы мародеры. Всех срочно в стойло", - эмоционально написал Евгений Черняк.

/ Фото: Facebook

" Украина отказалась от участия в Евровидении. Когда у власти в чудесной, роскошной стране приходят тотальные деструкторы, они даже попсовый песенный конкурс ухитряются просрать. Впрочем, свое от этого они получили — подняли в обществе очередную разъедающую волну ненависти и розни. На том и держатся. А на конкурс наплевать", - отметил Владимир Мироненко.

/ Фото: Facebook

"Ну слава те, господи... А можно не только в этом году, но и еще пару лет не участвовать? Ну, чтоб еще хоть года два не видеть всего этого Евровидения в ленте", - иронично заявил российский журналист Аркадий Бабченко.

/ Фото: Facebook

"Украина отказалась от участия в Евровидении. Теперь точно таким же путем нужно оптимизировать и все остальные бессмысленные и не нужные расходы нашего государства. Начинать можно с Минкульта и гуманитарного вице-премьера. Они производят видимость деятельности, а больше ничего не производят. Причем эта видимость часто абсолютно вредная и затратная для государства", - отметил с сарказмом политолог Юрий Романенко.

/ Фото: Facebook

"Почему же никто из нашей ура-патриотической общественности, вечно лезущей в международные дела, никак не осознает, что Украина их усилиями стала в мире символом скандала. Мы ловим бывшего президента Грузии по крышам, устраиваем перформансы в ООН, организовываем липовое убийство журналиста, поем гимны в холле ПАСЕ. Вот не смогли разобраться даже с национальным отбором на Евровидение. На планете сейчас есть политик- скандал Трамп и страна скандалистов – Украина", - констатировал Олег Волошин.

/ Фото: Facebook

"Дно пробито, зовите санитаров. Этот цирк - национальный культурный позор страны. Уже и перед Европой", - написал Макс Назаров.

/ Фото: Facebook

"Евродопобачення", - одним словом охарактеризовал ситуацию Евгений Муджири.

/ Фото: Facebook
/ Фото: Facebook

Напомним, организаторы нацотбора решили, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Как ранее сообщалась, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.

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