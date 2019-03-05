"Позорище какое-то": украинскую телеведущую жестко разнесли из-за фото в бикини

Филонова нарвалась на критику из-за фото в купальнике / instagram.com/efilonova

Украинская телеведущая Елена Филонова нарвалась на жесткую критику подписчиков из-за фото, сделанного во время отдыха в Сан-Ремо, Италия.

На своей странице в Instagram 34-летняя знаменитость показала снимок у бассейна, на нем она запечатлена в красном купальнике и большой соломенной шляпе.

"Попа как у Ким Кардашьян. Когда мы уже сделаем совместное фото?", - подписала фото Филонова.

В комментариях подписчики стали нелестно высказываться о фигуре ведущей, заметив на ее ногах целлюлит, и в жесткой форме указав на недостатки Филоновой.

"А где Ваши мозги? Выставляете подобные фотографии с дряхлой, целлюлитной жопой и плевать сколько Вам лет. Да еще сравниваете себя с Ким, позорище какое-то, и говорите про какое-то воспитание... Ваша самооценка, мягко говоря, завышена. Вам х*еву тучу лет, а поведение оставляет желать лучшего!", "Мдааа... Целлюлитик хороший", "Жопа не ахти", "Лучше бы я на сварку смотрела, реал жесть", "Настолько жирная жопа, что это не у тебя целлюлит а ты у целлюлита", - комментировали подписчики.

Елена Филонова разозлила сеть фото в бикини / https://www.instagram.com/efilonova/

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