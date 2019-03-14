"Сногсшибательная": Настя Каменских покорила сеть весенним образом

Настя Каменских снялась для журнала / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала снимок с фотосессии для журнала Cosmopolitan.

Весеннее фото 31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке Каменских запечатлена в черном топе на бретльках, открывающем живот и юбке в цветочный принт.

Поклонники расхвалили образ певицы, отметив, что на этом снимке она выглядит молодой и сексуальной.

"Самая красивая и сексапильная девушка!", "Настена хорошеет", "Обворожительная", "Богиня", "Сногсшибательная Настюша", - писали юзеры.

Настя Каменских покорила сеть весенним образом / Instagram.com/Настя Каменских

Ранее Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото.