"Сногсшибательная": Настя Каменских покорила сеть весенним образом

Певица позировала в топе и юбке в цветочный принт.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала снимок с фотосессии для журнала Cosmopolitan.
Весеннее фото 31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке Каменских запечатлена в черном топе на бретльках, открывающем живот и юбке в цветочный принт.
Поклонники расхвалили образ певицы, отметив, что на этом снимке она выглядит молодой и сексуальной.
"Самая красивая и сексапильная девушка!", "Настена хорошеет", "Обворожительная", "Богиня", "Сногсшибательная Настюша", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото.