"Не хватает творческой потенции": Шевчук советует россиянам вернуться из США

14 марта 2019, 21:59

Исполнитель утверждает, что иммигранты помогут построить Россию.

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук взволнован утечкой мозгов из России / УНИАН

Фронтмен российской группы ДДТ Юрий Шевчук призвал соотечественников, которые ранее иммигрировали из России в США, в скором времени вернуться на родину для ее возрождения.

"Чего мы ждем? Мы видели ваши просветленные лица и ждем, чтобы вы все упаковали чемоданы и приехали вместе с нами в Россию", - цитирует певца Московский комсомолец.

По словам Шевчука, россияне из США способны благодаря своим неординарным способностям помочь России отстроиться.

"Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. Нам не хватает просветленного интеллекта, творческой потенции. Вы же уже все обучились здесь — пора нам помогать, двигать страну в нужном направлении", - высказал мнение исполнитель.

Читайте такжеЮрий Шевчук об отношениях Украины с Россией: "Я думал, что сойду с ума от этой трагедии"Как известно, сейчас ДДТ находится с гастролями в США, куда не ездила с 2016 года. Шевчук рассказал, что между концертами успел прогуляться по американским городам.

"Прогулялся по Атланте — часа полтора бродил: все чистенько, аккуратненько. Купил очки солнцезащитные другу. Но жизнь в бомжах она, конечно, присутствует, да. Поговорил там с чуваками, афроамериканцами нормально, рассказал им, что в России тоже много хорошей музыки. Они это приветствуют — все хорошо!" – поделился впечатлениями певец.

Как ранее сообщалось, ДДТ представила клип на свой новый трек Альтернатива, в котором показала серые и унылые будни россиянина среднего звена.

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США Юрий Шевчук ДДТ Группа ДДТ иммиграция
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