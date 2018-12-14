"Мочи их, дядя Юра": ДДТ представила дерзкий клип о российской жизни

ДДТ показала унылую жизнь рядового россиянина / Фото: скриншот из видео

Известная российская рок-группа ДДТ представила клип на свой новый трек "Альтернатива", в котором показала серые и унылые будни россиянина среднего звена.

Песня из нового альбома коллектива обнародована на официальном YouTube-канале.

Музыканты в тексте композиции и в видео показали тягости жизни в России, подверженность людей пропаганде, чрезмерная фальшь и популизм в обществе.

Пользователи сети на острый клип отреагировали эмоционально. Среди незначительной критики в однообразности творчества ДДТ, большинство с восторгом отзывается о реалистичности как трека, так и ролика.

"Мочи их, дядя Юра", " Шевчук меня приятно удивил. Рок жив!", " Юрий Юлианович это ум, честь и совесть русского рока! Не продался и не прогнулся", "Есть еще порох в пороховницах", "Клип в стиле ДДТ! Для тех, кто любит размышлять. Ю.Ю. лучший по всем параметрам!", "Очищение организма от дебилизма современного общества в виде выброшенного чемодана, вместо выброшенного тела заставляет улыбаться и радоваться!", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, ряд популярных украинских интернет-СМИ опубликовали новость под заголовком "Умер Юрий Шевчук".