"Вы там совсем е*нулись?" новость украинских СМИ о "смерти Юрия Шевчука" разозлила Сеть

Лидер ДДТ Юрий Шевчук

Ряд популярных украинских интернет-СМИ опубликовали новость под заголовком "Умер Юрий Шевчук".

При этом в заметках сообщается о смерти не бессменного лидера легендарной советской и российской рок-группы ДДТ Юрия Юлиановича Шевчука, как можно понять из заголовка, а украинского музыканта и педагога Юрия Филипповича Шевчука.

"Скончался музыкант, педагог, певец, самодеятельный композитор, общественный активист Шевчук Юрий Филиппович. Похороны состоятся в воскресенье, 18 ноября, в 15 час. в г.Лановцы (Тернопольская область. - Прим.). Выражаем соболезнования семье!" - сообщил в Facebook священник тернопольской епархии Украинской православной церкви Киевского Патриархата Алексей Филюк.

Пользователи соцсетей возмутились заголовком новости, счев его намеренным обманом ради увеличения посетителей:

"Вы там совсем ё..нулись с такими заголовками????"

"Пропиарились на чужой славе?"

"Да хорош гнать заголовками!!)))"

"Господи, я думал легендарный солист ДДТ .... от вы умеете дезу закидывать",

"Я вже думав соліст ДДТ!! Ви як пишите такі новини хоча б уточнюйте що за Шевчук! Це не прикольно!"

"Ну так надо писать однофамилец,и имя такое же,или это специально лишь бы статью прочитали?"

"Дно пробиваете. Это уже не стеб, и не юмор. Ну серьезно, зачем?"

"Ган*оны конченые"

"Вы что издеваетесь? Я понимаю что вам пасетители нужны на сайте, но не таким же метадом!!!!!"

"Креативщики" ср@ные"

"Новости дна Украины"

После шумихи со своей "смертью" лидер ДДТ просто обязан записать кавер-версию на известную песню группы "Аквариум" "Рок-н-ролл мертв, а я еще нет" с альбома "Радио Африка".

Напомним, в субботу, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского.

В 1996 году выступал на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.