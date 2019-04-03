Звезда американских боевиков согласился на съемки в оккупированном Крыму

Дольф Лундгрен / Руспех

Известный шведский актер Дольф Лундгрен (герой фильмов "Рокки-4" и "Универсальный солдат") согласился на съемки в оккупированном Крыму.

Как пишет Комсомольская правда, Лундгрен сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана в российской кинотрилогии о Великой Отечественной войне "Приговоренные к подвигу.

Лундгрен сыграет в первой части трилогии с названием "Аджимушкай". Сюжет картины основан на борьбе с фашистскими захватчиками 20-ти тысяч крымчан, которые более полугода скрывались от гитлеровцев в каменоломнях.

Ранее известный российский актер Михаил Ефремов отказался участвовать в съемках, если ему придется посетить оккупированный РФ Крым.