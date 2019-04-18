"Отношение как к скоту": зритель рассказал, что не понравилось на концерте Пугачевой

Зритель рассказал, что не понравилось на концерте Пугачевой / mk.ru

Один из зрителей юбилейного концерта Аллы Пугачевой, актер Никита Ковтунов, раскритиковал Кремлевский дворец за "быдло-организацию".

Примадонна 15 апреля отметила юбилей – 70 лет, 17 апреля дала в Кремлевском дворце грандиозный сольный концерт впервые за последнее десятилетие.

Но, видимо, ей стоило выбрать для концерта другую площадку, судя по отзывам зрителей.

"Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту. И это главная концертная площадка страны", — цитирует Ковтунова Telegram-канал Антиглянец.

Он рассказал, что на концерт пройти удалось через служебный подъезд вместе с VIP-гостями благодаря его знакомствам. А вот люди без связей, по его словам, "натерпелись хамского отношения" от охранников на входе.

Читайте также"Позвали, чтобы поржать": Волочкова опошлила юбилейный концерт Пугачевой неуместными шпагатамиТакже очень плохо отработал звукорежиссер, заявил Ковтунов.

"Звук в Кремле г*вно и звукорежиссер тоже, они подвели", — отметил он.

Он также процитировал саму Пугачеву, которой приходилось прямо между куплетами песен со сцены обращаться к звукорежиссеру: "Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою, на сцене нет звука".

Ненадолго пропадал звук и в зале. При этом Ковтунов подчеркнул, что оправдывать заминки не хочет, так как "билеты стоили ого-го".

Что касается самого исполнения, то Пугачева исполнила вживую даже непростую песню Женщина, которая поет.

"Шел на концерт с ожиданием 100% фанеры, но, несмотря юбилейный возраст и проблемы с голосом, Алла, Бэк-Вокал, музыканты работали четко — отработала 85% концерта живьем", — заявил он.

Напомним, Алла Пугачева довела до слез новой песней на юбилейном концерте. Поклонники Примадонны и звезды шоу-бизнеса, которые присутствовали на концерте, признались, что не могли сдержать слез во время выступления артистки.

Ранее Алла Пугачева с детьми поразила сеть новым видео. Она вызвала восторг у поклонников семейной идиллией с детьми.

Как сообщалось, по Путину "проехались" из-за поздравления Пугачевой. Прокремлевский журналист опубликовал поздравление президента РФ, а интернет-пользователи подвергли критике лидера страны.

Также стало известно, сколько заработала Алла Пугачева за годы своей карьеры. Состояние Примадонны оценивается в очень крупную сумму.