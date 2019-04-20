Певица Адель рассталась с мужем

Адель рассталась с мужем / Reuters

Известная британская певица Адель, обладательница пяти премий Грэмми и статуэтки Оскар, разошлась с мужем бизнесменом Саймоном Коннекки.

Расставание супругов подтвердили представители певицы в заявлении Associated Press.

"Адель и ее партнер расстались. Они хотят воспитывать своего сына вместе с любовью. Как всегда, они просят о конфиденциальности", - сказано в заявлении.

Напомним, Адель и Саймон Коннекки начали встречаться в 2011 году, в 2012 году певица родила сына Анджело. Лишь спустя пять лет пара тайно поженилась на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Адель уходит со сцены и закрывает бизнес.