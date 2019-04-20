Певица Адель рассталась с мужем

Пара была вместе восемь лет.
Известная британская певица Адель, обладательница пяти премий Грэмми и статуэтки Оскар, разошлась с мужем бизнесменом Саймоном Коннекки.
Расставание супругов подтвердили представители певицы в заявлении Associated Press.
"Адель и ее партнер расстались. Они хотят воспитывать своего сына вместе с любовью. Как всегда, они просят о конфиденциальности", - сказано в заявлении.
Напомним, Адель и Саймон Коннекки начали встречаться в 2011 году, в 2012 году певица родила сына Анджело. Лишь спустя пять лет пара тайно поженилась на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе.
Ранее стало известно, что Адель уходит со сцены и закрывает бизнес.