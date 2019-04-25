"Глубоко лизнули": любимая группа Путина выпустила песню про Крымский мост

Группа Любэ разозлила сеть клипом про Крымский мост

Российская группа Любэ, которая считается любимым коллективом президента РФ Владимира Путина, выпустила новую песню, посвященную Крымскому мосту, под названием По мосту.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Matvey Music. Авторы песни – композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы Фабрика, исполнивших бэк-вокальные партии.

В песне вокалист группы Николай Расторгуев поет про летний отдых на берегу Крыма, который стал доступен многим россиянам лишь благодаря "такому грандиозному сооружению, как Крымский мост".

"Крымский мост – сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту, - рассказал Николай Расторгуев. - Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце – красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых", - прокомментировал выход клипа Расторгуев.

В самом клипе показаны панорамные кадры моста, герои ролика переезжают по мосту на автомобиле, направляясь на пляж крымского курорта.

Пользователи возмутились такому очевидному воспеванию построенного моста, и назвали клип "прогибом" перед Путиным.

"Надо же было так глубоко лизнуть, хотя Любэ не привыкать﻿", - написал Павел Власов.

"Рекламный прогиб засчитан. Все осчастливленные по опросу ВЦИОМ со слезами на глазах спешат в гости. Что бы уехать из гостей без штанов", - считает Кирилл Новоселов.

"Глубоко, душевно лизнули", - отметил Дмитрий Чернышев.

"Раздолбанные заправки, пустые пляжи, спитые рожи... Класс!﻿", - заметила Hanna Famichova.

"Блиииин. Как же они достали своей пропагандой. Можно искусство, если это можно так вообще назвать, не мешать с политикой. И такие напевы для дураков, вообще тошнит. Может для пенсионеров и сойдет", - написала Ксения.

Ранее автор песен Любэ попал в чистилище "Миротворца".