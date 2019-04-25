"Глубоко лизнули": любимая группа Путина выпустила песню про Крымский мост

Артисты разозлили сеть явной пропагандой отдыха в аннексированном Крыму.
Российская группа Любэ, которая считается любимым коллективом президента РФ Владимира Путина, выпустила новую песню, посвященную Крымскому мосту, под названием По мосту.
Видео было опубликовано на YouTube-канале Matvey Music. Авторы песни – композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы Фабрика, исполнивших бэк-вокальные партии.
В песне вокалист группы Николай Расторгуев поет про летний отдых на берегу Крыма, который стал доступен многим россиянам лишь благодаря "такому грандиозному сооружению, как Крымский мост".
"Крымский мост – сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту, - рассказал Николай Расторгуев. - Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце – красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых", - прокомментировал выход клипа Расторгуев.
В самом клипе показаны панорамные кадры моста, герои ролика переезжают по мосту на автомобиле, направляясь на пляж крымского курорта.
Пользователи возмутились такому очевидному воспеванию построенного моста, и назвали клип "прогибом" перед Путиным.
"Надо же было так глубоко лизнуть, хотя Любэ не привыкать", - написал Павел Власов.
"Рекламный прогиб засчитан. Все осчастливленные по опросу ВЦИОМ со слезами на глазах спешат в гости. Что бы уехать из гостей без штанов", - считает Кирилл Новоселов.
"Глубоко, душевно лизнули", - отметил Дмитрий Чернышев.
"Раздолбанные заправки, пустые пляжи, спитые рожи... Класс!", - заметила Hanna Famichova.
"Блиииин. Как же они достали своей пропагандой. Можно искусство, если это можно так вообще назвать, не мешать с политикой. И такие напевы для дураков, вообще тошнит. Может для пенсионеров и сойдет", - написала Ксения.
Ранее автор песен Любэ попал в чистилище "Миротворца".