Автор песен "Любэ" попал в чистилище "Миротворца"

Советский и российский поэт-песенник, автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов попал в "чистилище" организации "Миротворец".

На ее сайте говорится, что литератора занесли в базу 16 июня.

По данным активистов, Шаганов сознательно нарушил государственную границу Украины.

"Участие в пропагандистских акциях в оккупированном Россией Крыму", — такие обвинения выдвинуты автору.

Ранее базу "Миротворца" пополнили российские певцы — экс-участник дуэта Smash Влад Топалов и лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев (Панфилов). Один из них, в частности, якобы отрицает агрессию РФ в отношении украинского государства.