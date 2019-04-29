"Мумия": Алла Пугачева испугала поклонников новым фото

Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram фото, которое возмутило поклонников. На снимке певица стоит рядом с двумя молодыми исполнителями.

"Спасибо Кириллу Серебренникову и его театру за песенный спектакль "Наша Алла". Потрясена и тронута до глубины души новыми современными трактовками песен из моего репертуара,лихо исполненные молодыми,креативными артистами театра.Спасибо Марку Тишману за подбор репертуара.Здорово‼️" — подписала фото Пугачева.

В комментариях под снимком подписчики певицы отметили, что спектакль получился неудачным, а вот сама артистка на снимках выглядит все хуже и хуже: "Алла уже как мумия. Жалко", "Старуха совсем", "Неестественная улыбка, натянутая", "Лицо как восковое, смотреть жутко".

Напоминим, 15 апреля Примадонна отметила юбилей – 70 лет, и дала в Кремлевском дворце грандиозный сольный концерт впервые за последнее десятилетие.