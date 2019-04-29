"Как она лихо с механикой": дочь Пугачевой и Галкина поразила сеть умением водить

Лиза Галкина удивила сеть своим вождением / Кадр из видео instagram.com/maxgalkinru

Известный российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал будничное видео развлечений своих двойняшек Гарри и Лизы, которое взорвало сеть.

На своей странице в Instagram шоумен показал, как его дочь лихо справляется с вождением детского автомобиля в виде кареты. Лиза продемонстрировала, как умеет разворачиваться, обидевшись на брата – он из-за поломки своего авто не захотел ее пропускать.

Поклонники признались, что сразу готовы выдать Лизе водительское удостоверение, ведь она водит лучше многих взрослых.

"Вот это асс! Я в 40+ только научилась так делать", "Как она лихо с механикой", "О, уже сейчас можно водительское удостоверение Лизавете выдавать!", "Тот неловкий момент, когда ребенок водит лучше многих взрослых", "Гордая и независимая!", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева с детьми поразила сеть новым видео.