Экс-ведущая Орла и Решки слегла с серьезной болезнью во Вьетнаме

Ради сьемок ведущая рискнула собственным здоровьем.
Бывшая ведущая тревел-шоу Орел и решка Жанна Бадоева тяжело заболела во время сьемок программы Жизнь других во Вьетнаме.
Телеведущая со сьемочной группой отправилась снимать рисовые поля, передает СтарХит.
"Когда все сняли и вернулись к лодке, то обнаружили, что вода ушла, река обмелела. Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность - 96 процентов. Возвращаться пришлось пешком. Мы там все чуть не сдохли", - призналась ведущая.
На следующий день ее свалил тяжелейший бронхит, а режиссер и сценарист слегли с лихорадкой. В поисках лекарства группа пошла на вьетнамский рынок, где им предложили излечиться сушеными змеей, жабой, ящерицей.
Бадоева решила прикупить себе для лечения бронхита птичьи яйца, но они не помогли, и сьемочная гурппа поспешила обратиться к квалифицированным медикам.
"Легче нам не стало, долечиваться мы полетели домой. Зато развлеклись по полной", - призналась Бадоева.
Ранее Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.