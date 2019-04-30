Экс-ведущая Орла и Решки слегла с серьезной болезнью во Вьетнаме

Жанна Бадоева серьезно заболела / instagram.com/zhanna_badoeva

Бывшая ведущая тревел-шоу Орел и решка Жанна Бадоева тяжело заболела во время сьемок программы Жизнь других во Вьетнаме.

Телеведущая со сьемочной группой отправилась снимать рисовые поля, передает СтарХит.

"Когда все сняли и вернулись к лодке, то обнаружили, что вода ушла, река обмелела. Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность - 96 процентов. Возвращаться пришлось пешком. Мы там все чуть не сдохли", - призналась ведущая.

На следующий день ее свалил тяжелейший бронхит, а режиссер и сценарист слегли с лихорадкой. В поисках лекарства группа пошла на вьетнамский рынок, где им предложили излечиться сушеными змеей, жабой, ящерицей.

Бадоева решила прикупить себе для лечения бронхита птичьи яйца, но они не помогли, и сьемочная гурппа поспешила обратиться к квалифицированным медикам.

"Легче нам не стало, долечиваться мы полетели домой. Зато развлеклись по полной", - призналась Бадоева.

Ранее Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.