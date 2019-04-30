Вышел первый трейлер киноадаптации Соника: взрывное зрелище и неузнаваемый Джим Керри в необычном амплуа

Соник в кино: вышел первый трейлер / youtube.com

В сети появился первый трейлер фильма "Соник в кино".

Это киноадаптация популярной серии видеоигр про ну очень быстрого синего ежа.

В главных ролях снялись Джим Керри (в роли злодея доктора Роботника), Бен Шварц (из сериала "Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60").

В трейлере Соник движется так быстро, что кажется, словно он останавливает время. Заодно он переворачивает чужие машины и уворачивается от ракет.

Премьера Соника намечена на 7 ноября.

Трейлер Соника на русском

Трейлер Соника на английском

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