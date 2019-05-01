"Жуть": Ани Лорак шокировала сеть странным нарядом

Певица визуально увеличила себе бедра, сделав их громадными.
краинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) разочаровала сеть неудачным подбором образа.
Фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram, оно набрало более 60 тысяч лайков и 500 комментариев.
На снимке артистка позирует в черном топе без бретелек, который подчеркивает ее грудь, в широких штанах в актуальный змеиный принт и черных босоножках.
Поклонники отметили, что такой крой брюк сильно полнит певицу, и посоветовали ей носить более обтягивающую одежду.
"Вы очень хорошо выглядите, но брюки не для вас!", "Красавица, но брюки сильно полнят", "Что за штаны? Жуть", "Брюки плюс три размера в бедрах придали", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети фото с родными братьями.