"Жуть": Ани Лорак шокировала сеть странным нарядом

Ани Лорак показала неудачный наряд / instagram.com/anilorak

краинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) разочаровала сеть неудачным подбором образа.

Фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram, оно набрало более 60 тысяч лайков и 500 комментариев.

На снимке артистка позирует в черном топе без бретелек, который подчеркивает ее грудь, в широких штанах в актуальный змеиный принт и черных босоножках.

Поклонники отметили, что такой крой брюк сильно полнит певицу, и посоветовали ей носить более обтягивающую одежду.

"Вы очень хорошо выглядите, но брюки не для вас!", "Красавица, но брюки сильно полнят", "Что за штаны? Жуть", "Брюки плюс три размера в бедрах придали", - писали юзеры.

Ани Лорак удивила сеть странными брюками / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети фото с родными братьями.