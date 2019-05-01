"Какая худенькая!": Регина Тодоренко в купальнике вызвала ажиотаж в сети

Регина Тодоренко вызвала ажиотаж в сети новым фото / instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, вызвала небывалый ажиотаж в сети.

На своей странице в Instagram новоиспеченная мама показала свою фигуру на отдыхе в Турции, и рассказала, как ухаживает за своей кожей.

"У меня, как и у каждой девушки, есть свой секрет как быстро привести кожу в порядок. Как только у меня есть 30 свободных минут, я заседаю в ванной, распариваю кожу, очищаю ее с помощью любого мыла и наношу небольшими порциями скраб Riche, потом дренажный массаж щеткой", - поделилась секретом ведущая.

На снимке Регина позировала сидя на краю ванной в купальнике бренда Calzedonia. Стройная фигура певицы поразила ее поклонников. Однако, нашлись и те, кто поинтересовался, где же находится ее сын Майкл в то время, как она отдыхает.

"Опять за ребенком не смотрим?", "Беременна!", "Где же в это время Майкл?", "Какая худенькая!", "Красивая Региша! Блин, всем бы так выглядеть после родов", - писали юзеры.

Регина Тодоренко покрасовалась в купальнике / instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко показала фигуру после родов в мини-бикини.