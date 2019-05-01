"Трусы лишние!": Виталий Козловский похвастался идеальным торсом на отдыхе

Известный украинский певец Виталий Козловский засыпал соцсети своими пикантными фото с отдыха.

Артист отправился в теплые края, и выложил серию фото в Instagram. На снимках он запечатлен на фоне воды и в воде в цветастых плавках, которые кажутся певцу немного малы.

На одном из фото Козловский акцентировал внимание на своей интимной зоне, подписав: "Что первое бросается в глаза при виде этой фотографии?".

Поклонники не постеснялись ответить, и призвали артиста и вовсе оголиться.

"Виталик! Снимай!", "Как правило в глаза бросается то, что в центре фотографии", "Наконец то, долгожданные труселя!", "Совершенно лишние трусы!", "Торс, который хотелось бы видеть больше и чаще", - писали фанаты.

Ранее Виталий Козловский шокировал снимком из ванной комнаты.