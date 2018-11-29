"Как в гробу": Козловский шокировал снимком из ванной комнаты

Фанаты подумали, что певец опубликовал снимок со своих похорон / Фото: Instagram/Виталий Козловский

Известный украинский певец Виталий Козловский обескуражил подписчиков своего блога фотографией, на которой он запечатлен в ванной, наполненной цветами.

"Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах? Я в них купаюсь! Это ванна, не гроб. Нет унынию!" – подписал он снимок в Instagram.

Козловский для фотосессии лег в ванную, а затем кто-то наполнил ее до самого верха цветами, причем преимущественно колючими розами. Из огромной массы цветов у Козловского выглядывала одна голова, поэтому у подписчиков сложилась вполне естественная ассоциация, что певец лежит будто в гробу.

"Напугал", "Как в гробу", "Ужас", "Максимально неудачное фото", "Что-то роза не свежа, похоже с распродажи", "Как гроб, я испугалась", "Фу б*я, напугал! Выглядит как на похоронах!", "Давно так не было смешно", - прокомментировали подписчики экстравагантные фото певца.

/ Фото: Instagram/Виталий Козловский

Снимки Козловского "а-ля в гробу" спровоцировали шумиху в соцсетях, поэтому некоторые комментировали выходку певца в Facebook.

"Витася, ну чего ты? Ну не надо. Давай как-то может ты попробуешь пожить, к психотерапевту сходить что ли. Ну и что, что мы с тебя преимущественно орем, ну может пройдет. Смотри, кто-то твой трек скачал ... А, нет, кто-то по ошибке. Ну все равно. Не надо нам так угрожать", - иронично написала Катерина Городнича.

/ Фото: скрин Facebook/Катерина Городнича

Напомним, ранее Козловский выложил фото с партнершей по сьемках клипа "Літай" Анастасией Субиной, и кадр вызвал небывалый ажиотаж.