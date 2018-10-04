"Новый роман?": экс-невеста Козловского с сарказмом отреагировала на его фото с девушкой

Виталий Козловский показал фото с девушкой / Главред

Популярный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский выложил фото с партнершой по сьемках клипа "Літай" Анастасией Субиной, и кадр вызвал небывалый ажиотаж.

"Однажды в нашу жизнь приходит тот самый человек... И мы начинаем благодарить тех, кто ушел из нее", - подписал фото Козловский в Instagram.

На снимок с юмором отреагировала экс-невеста певца Рамина Эсхакзай.

"Это что? Новый роман? Надеюсь, хоть будет кого обсудить на досуге", - написала Рамина.

Рамина отреагировала на фото Козловского / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

Подписчики тут же набросились на Рамину, называя ее "хабалкой" и ревнивицей. Однако, нашлись и те, кто считал, что артист - нетрадиционной ориентации.

"Рамина ревнует", "Давно пора забыть ту курицу", "Я думала, он нетрадиционной ориентации", - написали юзеры.

К слову, спустя пять часов после того, как артист выложил фото с Анастасией, Рамина на своей странице в nstagram написала неоднозначный пост об ориентации артистов в украинском шоу-бизнесе.

"Недавно узнала новые подробности темы "Геи в украинском шоу бизнесе" и ох*ела. У некоторых даже есть семьи. Я блин, хранительница гей – секретов. P.S: это дело каждого, знать - знаю, рассказывать - не имею права", - написала Эсхакзай.

Полконники посчитали, что такой пост Рамина написала для того, чтобы разоблачить ориентацию Козловского.

"Рамина, ты чего новую девушку высмеиваешь?", "Ответка от Рамины!", "Пипец, вруха, ничего не ревнует, зашла на страницу, все тихо у Рамины. А вот про геев наткнулась сегодня прям, и кинула пост секретный, молодец девка! Ой держись, все... Тайна скоро станет явью... В предвкушении крупного скандала", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Виталий Козловский выпустил новый клип, снятый в солевой пустыне.