"Стала моложе Максима выглядеть": Алла Пугачева удивила сеть внешним видом

Пугачева покорила сеть молодым видом / instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила юбилей – 70 лет, вызвала восторг в сети фото со своим мужем известным шоуменом Максимом Галкиным.

Юморист на своей странице в Instagram показал фото с Примадонной, на котором они выглядят ровесниками - к слову, Пугачева старше Галкина на 27 лет. На фото певица запечатлена в молодежном образе: белой блузке с оригинальными вырезами и макияжем с акцентом на глаза. Кроме того, артистка покорила сеть обновленной прической – прямыми волосами и челкой.

Поклонники удивились помолодевшему виду певицы и расхвалили ее внешность.

"По-моему, над нею время не подвластно. Хорошо выглядит", - считает teoteonos.

"Максим, кто эта прекрасная девушка рядом с тобой? Вы такие классные! Рада за вас!", - написала daria_bagnyuk.

"Максим, на Вас уже и не смотрю - красавец, он и есть красавец! Но от вашей жены - глаз не оторвать! Что за молодильные яблочки ест Алла Борисовна? Где их продают?", - поинтересовалась nonagor50.

"Алла Борисовна стала моложе Максима выглядеть", - заметила arkhipova5122.

Алла Пугачева выглядит ровесницей своего супруга / instagram.com/maxgalkinru

Ранее Алла Пугачева испугала поклонников новым фото.