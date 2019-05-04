Насте Каменских – 32: как певице удалось похудеть, фото до и после

Настя Каменских 4 мая отмечает 32 года / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских 4 мая отмечает свой день рождения – артистке исполняется 32 года.

Главред предлагает вспомнить, как выглядела певица до фантастического похудения, и разобраться, что же помогло артистке сбросить больше, чем 20 килограмм.

Популярность и признание девушке с 5-м размером груди принес дуэт с Потапом, пышнотелая певица в пик своей карьеры в дуэте при росте 173 сантиметра весила 80 килограмм. Однако, это не мешало ей сниматься в откровенных фотосессиях и оголяться для мужских журналов.

Настя Каменских не стеснялась демонстрировать пышный формы для журнала Maxim / Фото:Maxim

В 2013 году все СМИ облетели фото Каменских с выступления на Новой волне – на сцене певица появилась в длинном обтягивающем платье с высоким разрезом до бедра, которое невыгодно подчеркнуло фигуру Насти. Тогда поклонники посчитали, что артистка беременна – но она просто набрала лишний вес.

Настя Каменских поразила сеть полным животом / glamurchik.tochka.net

В 2014 году артистка твердо решила похудеть – но она решила не истощать свой организм диетами так, как делала раньше, ведь нежелательные килограммы возвращались в двойном объеме. Она комплексно подошла к похудению, нацеливаясь на длительный этап, но действенный: певица записалась в тренажерный зал, нашла персонального тренера и пересмотрела свой рацион питания.

Настя Каменских подчеркивала полноту неудачными платьями / Viva

Каменских стала готовить себе еду на завтрак, обед и ужин. Свое утро она начинала с овсяной каши, плюс, к тому же, напрочь отказалась от сладкого и мучного. Она призналась, что ее любимое блюдо – это гречневая каша.

По словам певицы, в рационе каждый день должно быть два приема углеводов. А вот на обед – отварная курица или гриль. Это мясо - недорогое и хорошо усваивается организмом.

Настя Каменских питается по 5 раз в день / Instagram

Также время от времени Настя устраивает себе разгрузочные дни.

"Это нужно делать один раз в неделю, желательно, когда ты отдыхаешь. Отвариваешь 6 яиц и покупаешь 3 грейпфрута. Встаешь в 7-8 утра, съедаешь два отварных белка, а через 2 часа — грейпфрут. Потом опять через два часа ешь два белка и опять грейпфрут, и опять два белка и грейпфрут. И конечно, много воды. Кофе или чай пить нельзя. Результаты просто поразительные. Вот попробуйте, и вы не пожалеете", - советовала артистка.

Настя Каменских заметно похудела / Instagram

Вскоре стали видны первые результаты: артистка смогла влезть в свои любимые джинсы, которые не одевала несколько лет, похудела в груди с 5 до 3-го размера, стала покупать одежду на 3 размера меньше.

В целом, певица сбросила более 20 килограмм.

Каменских даже на отдыхе не забывала о правильном питании и физических нагрузках / kamenskux/instagram

Сейчас же артистка выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport, покоряет латиноамериканских слушателей с песней Peligroso и радует поклонников сексуальными фото в бикини, частенько – и без одежды.

Настя Каменских теперь может похвастаться стройной фигурой / https://www.instagram.com/kamenskux/

Каменских до сих пор каждый день трудится над собой: она встает в 5 утра, по расписанию у нее пробежка, либо утренние занятия спортом, питательный завтрак, пятиразовое питание и обязательно полезные перекусы – орешки, фрукты.

Каменских обладает аппетитной фигурой / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских часто хвастается постройневшей фигурой / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских благодаря регулярным тренировкам распрощалась с лишним весом / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее Потап посвятил трогательный стих Насте Каменских в честь ее дня рождения.