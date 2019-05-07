"Ого, как поправилась!": Регина Тодоренко удивила сеть фото в купальнике

Регина Тодоренко показала фото с отдыха / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года родила ребенка, удивила сеть состоянием соей фигуры.

Снимком в бикини с отеля Турции Тодоренко поделилась на своей странице в Instagram. Артистка позирует у бассейна в слитном купальнике небесно-голубого цвета, подняв руки вверх.

"Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шёл дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи. Одно спасенье - открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые. В общем, не бойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А я сегодня побуду гизметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла", - написала Регина.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: кто-то считает, что Регина заметно поправилась, кто-то же наоборот расхвалил аппетитные формы ведущей.

"Вс -же от бабушки передались шиииикарные бедра!", "Прям глаз не оторвать, красивая!", "Как-то ты пополнела", "Ого, как поправилась!", "Сочненькая", - отметили юзеры.

Регина Тодоренко показала фигуру в слитном купальнике / instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко показала фигуру после родов без фотошопа.