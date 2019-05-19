Евровидение 2019: яркие фото с финала песенного конкурса

18 мая в Тель-Авиве, Израиль, завершился финал 64-го по счету конкурса Евровидение 2019. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, обойдя 25 участников финальной песенной битвы.

Главред собрал самые яркие фото с гранд-финала песенного состязания.

Сражались за победу 41 участник, 20 из которых определили путем голосования во время полуфиналов, 5 попали в финал автоматически, так как являются основателями конкурса, им составил компанию представитель страны-хозяйки Евровидения.

Серебро за песню Soldi досталось представителю Италии Mahmood, а третье место отвоевал представитель России Сергей Лазарев с композицией Scream.

Ранее Главред сделал перевод песни Arcade Дункана Лоуренса.