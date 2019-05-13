"Рождены, чтобы впендюривать хрень": Максим Галкин потроллил Дмитрия Нагиева и Викторию Боню

Максим Галкин высмеял Дмитрия Нагиева и Викторию Боню за рекламу в соцсети / instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин в фартуке, надетом на голое тело, потроллил российского актера, ведущего Дмитрия Нагиева и бывшую участницу телешоу Дом-2 Викторию Боню за рекламу в Instagram.

Если надо впендючить что-то во что вы не верите, нужно подключать Нагиева, он продаст это за раз, рассказал юморист в ролике, опубликованном на фан-странице его дочери Лизы в Instagram.

Галкин отметил, что в Instagram сейчас все что-то рекламируют.

"…Наверное, просто есть люди, которым реклама идет, вот они рожденные, чтобы впендюривать всякую хрень. Вот, например, Дима Нагиев: "Туалетная бумага шелковый путь — проведи свой караван по мягкой дорожке"…", — показал юморист пародию на актера.

Также Галкин спародировал Боню — красавицу, ухоженную "всеми косметологами мира". "…И вот она говорит: "Куколки мои, я открыла для себя новые крема, они полностью заменяют ботокс". Виктория, вы сами верите, что крема могут заменить ботокс? Вот и мы не верим"…", — сказал ведущий.

Ранее Максим Галкин поделился в соцсети фотографиями в разных образах и получил много лестных комментариев. Артист позировал в костюме супергероя, пирата Джека Воробья, римского императора.

Справка. 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.