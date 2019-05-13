"Две принцессы": Ани Лорак удивила сеть фото с подросшей дочерью

Ани Лорак покорила сеть фото с дочкой Соней / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) покорила поклонников фото со своей 7-летней дочерью Софией.

Фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram, оно набрало около 200 тысяч лайков.

"С Днем Матери! Пусть все детки на планете Земля будут любимы и здоровы - это и есть счастье мамочек!", - написала артистка.

Поклонники расхвалили фото Лорак с дочкой, отметив, что с возрастом девочка все больше становится похожа на маму.

"Бозе, какое милое фото. Солнышки, будьте счастливы!", - написала anilorak_news_fan.

"Две принцессы очень обаятельные", - считает ulianov51.

"Сонечка была копией папы, а чем старше становится, тем больше становится похожа на маму", - отметила princess__karolina.

Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com/anilorak

Ранее стало известно, что экс-муж Ани Лорак лишился бизнеса в Киеве.